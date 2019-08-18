الجيش المغربى يبدأ الإثنين اختيار أول دفعة للتجنيد الإجبارى

ذكرت القوات المسلحة الملكية المغربية، أمس السبت، أن عملية انتقاء وإدماج فوج المجندين لعام 2019-2020 في إطار الخدمة العسكرية، ستتم ابتداء من الاثنين المقبل وستنتهي نهاية غشت الجاري.



ودعت القوات المسلحة الملكية، في بيان لها كافة المدعوين الذين توصلوا بأمر الالتحاق إلى ضرورة التوجه للوحدة العسكرية المشار إليها في أمر الالتحاق وفي التاريخ المحدد.



وحسب المصدر ذاته، فإن 17 وحدة عسكرية منتشرة عبر ربوع المملكة قد تمت تعبئتها من طرف القوات المسلحة الملكية، حيث سيتم استقبال المدعوين وتوجيههم عبر حافلات عسكرية إلى مراكز التكوين والتي تتواجد في كل من مدن: ”العرائش، الحسيمة، بوعرفة، الداخلة، العيون، مكناس، أكادير، الدار البيضاء، تازة، وجدة، الراشيدية، القنيطرة، ورزازات، مديونة، تادلة وكلميم“.



وشدد البيان على أن، ملفات المدعوين للخدمة العسكرية ستبت فيها لجنة مختصة، إذ سيتم حصر لوائح أفواج المجندين لعام 2019-2020 في 15 ألف مدعو سيقضون خدمتهم العسكرية لمدة سنة تبتدئ في الأول من سبتمبر 2019.



ويقر مشروع قانون التجنيد الإجباري مبدأ إلزام المواطنين ذكورًا وإناثًا، البالغين من 19 إلى 25 عامًا، أداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرًا.



وبدأ المغرب العمل بـ“التجنيد الإجباري“ عام 1966، والذي كان يمتد إلى عام ونصف العام، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات.