حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 18 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لليوم الأحد، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: توقع هدية أو عرضًا أو دعوة مهمة، وتدخل معتركًا جديدًا وتزداد محبة الزملاء لك.



عاطفيًا: طلبات الشريك لا تزعجك إطلاقًا، فحاول أن تلبيها بكل طيبة خاطر ولن تكون إلا سعيدًا.



صحيًا: تعامل مع محيطك بلطف وهدوء، وانتبه لأعصابك وخفف من العمل المرهق.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.