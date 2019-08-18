حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 18 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: يدخل كوكب المريخ برجك ويبعث فيك الحيوية والنشاط، ويشير إلى أرباح ونجاح، وهو يوم مناسب للعمل وجني الأموال.



عاطفيًا: الخلاف مع الشريك في بعض وجهات النظر أو التباين في الأفكار يجب ألا يدوم طويلًا، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف.



صحيًا: لا تدع نصائح الآخرين العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.