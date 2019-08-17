محلل سعودي يؤكد: لا مكان بين العرب للنظام القطري الخائن

أكد المحلل الاستراتيجي السعودي حمود الرويس، أن الدول العربية تضع صوب أعينها نهضة شعوبها والمصالح القومية العربية، ونفذت مقاطعتها لدعاة الشر والإرهاب، فقرار الرباعي العربي مقاطعة قطر كشف سجل انتهاكات الدوحة في المنطقة، ولفت أنظار العالم نحو نظام الحمدين، الذي يؤذي جيرانه والبلدان المجاورة.



وأوضح تقرير بثته فضائية "قطر مباشر"، أن "الرويس" شدد على أن دول المقاطعة وضعت ملف قطر على الرف، ما يعني أنه لا مكان لقطر وسط أشقائها، ولا حوار معها، إن لم تعدل عن سلوكها.



وأوضح "الرويس"، خلال ندوة أقيمت بالقاهرة، أن المقاطعة جاءت بعدما استنفدت الدول العربية الأساليب المعتادة لمحاولة ردع نظام تميم وتقويم أساليبه المعادية للمنطقة، وفق الاتفاق الموقع في 2013 والاتفاق المكمل له في 2014، وتعهد الحمدين بتنفيذ بنود الاتفاقية التي طالبت بها الدول الخليجية أمام قادتها.



ولفت التقرير، إلى أن صراع الحمدين لم يتوقف عند محيطه الإقليمي، حيث أشار المحلل السياسي السعودي إلى أن هناك أكثر من 100 قضية ضد قطر في المحاكم الأمريكية، تشمل النظام القطري وأذرعه، وشخصيات مقربة من تميم بن حمد، وقضايا أخرى في المحاكم البريطانية، موضحا أن كل هذه التحركات المضادة لتنظيم الحمدين جاءت في ضوء تحذير الرباعي العربي من مخاطره على المنطقة.



وختم: "الكرة إذًا في ملعب الحمدين، فإذا أراد محيطه العربي، فعليه ترك دعمه اللا نهائي لرؤوس الشر في تركيا وإيران، وخلاياه الإرهابية النائمة".