أحمد موسى عن هزيمة الأهلي: "أنا تعبان".. ويبعث رسالة قوية للخطيب

عقب الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة الأهلي أمام نادي بيراميدز بهدف مقابل لا شيء، متابعًا: "كفاية كدا أنا تعبان"، مناشدًا الكابتن محمود الخطيب بضرورة رحيل لاسارتي، مستكملًا: "لازم تشوف مدرب يليق بينا".



وتابع "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن لاسارتي بيخرج صالح جمعة، يبقى مين اللي هيجيب أهداف، وأنا مش عارف أزارو بيعمل إيه، ومش عارف الحكم جهاد جريشة في حالته ولا لأ".



واستكمل: "احنا بره الكاس ومش مكتوبالنا، وده أمر صعب علينا وعلى جمهورنا، والزملكاوية فرحانين ولو أنا بلعب مش هيعملوا فيا كده، عيب ده يحصل في جمهور الأهلي وفيا أنا شخصيا، وإحنا هنلاقيها منكوا ولا من المنتخب".

