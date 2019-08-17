محمد الباز يكشف ضغوطًا مُورست على الدولة لإيقاف إنتاج البذور

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن هناك ضغوطا مورست على الدولة لتوقف مشروع الصوبات الزراعية ومشروع إنتاج البذور والتقاوي.



وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "هناك محاولات لتعطيل الدولة حتى لا تنتج البذور، ومن مصلحة بعض الدول ألا تنتج مصر هذه البذور، خاصة أن مصر تستورد حاليًا 98% من التقاوي والبذور بتكلفة مليار ونصف دولار".



ولفت إلى أن الدولة وقفت في حرب ضد من أراد إيقاف المشروع، لأنه مشروع استراتيجي للمستقبل.

