الفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس.. و"مميش" مستشارًا للرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس، خلفًا للفريق مهاب مميش.



كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق مهاب مميش، مستشارًا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.