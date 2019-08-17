عرض فيلم "سحق قلبي" بالمركز الثقافي النمساوي

ينظم المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة عرضا للفيلم الروائي الطويل "سحق قلبي"، وذلك في السادسة والنصف من مساء الاثنين المقبل.. الفيلم ناطق باللغات السلوفاكية والرومانية والألمانية ومترجم للإنجليزية٬ إنتاج النمسا 2018، ومن إخراج ألكسندرا ماكاروفا٬ تبلغ مدة عرضه 99 دقيقة.



تدور أحداث الفيلم حول قصة روميو وجولييت الحديثة في ضواحي فيينا٬ حيث يقع مراهقان في الحب بعد إرسالهما بعيدًا عن قريتهما الفقيرة في شرق سلوفاكيا للتسول في شوارع فيينا الغنية، ولأول مرة يحصلان على لمحة من السعادة، لكنها لا تدوم طويلًا.



"سحق قلبي" هو أول إخراج مثير للإعجاب لمخرجة الفيلم النمساوي السلوفاكي٬ ألكسندرا ماكاروفا (مواليد 1985).. يعد فيلمها قصة متعددة الطبقات تتناول استغلال الشباب القادمين من شرق سلوفاكيا للعمل في التسول في النمسا.. واستلهمت ماكاروفا قصة فيلمها من لقاء مع صبي من طائفة الروما كان يتسول في شوارع فيينا لسنوات عديدة، وكانت قصته بمثابة مخطط للفيلم، وقبل تصوير الفيلم، بحثت ماكاروفا الموضوع في النمسا وسلوفاكيا لأكثر من عامين.