خاص.. إلزام سيارات الأجرة بالتحويل إلى الغاز الطبيعي بداية من سبتمبر

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية عن المبادرة الجديدة التى أطلقتها الوزارة، الأربعاء الماضى، بشأن نظام تقسيط تحويل السيارات التى تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعى بنظام الوقود المزودج "غاز طبيعي- بنزين"، وذلك من خلال تيسيرات جديدة فى سداد قيمة التحويل بالتقسيط لمدة عام دون فوائد أو مقدم.



وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نظام التقسيط لمدة 12 شهرا فقط ودون أى فوائد، أو مقدم، كما توجد أنظمة أخرى للتقسيط لمدد أطول من 12 شهرًا ولكن بفائدة بسيطة سيتم تحديدها بداية من أول سبتمبر المقبل بعد الاتفاق مع البنوك بالنسبة للسيارات الملاكى التى يتكلف نظام تحويلها بين 5000 جنيه للسيارات "الكربراتير"، ونحو 7500 جنيه للسيارات التى تعمل بنظام الحقن الإلكترونى، يضاف عليها ضريبة القيمة المضافة.



وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة للسيارات الأجرة سيتم تطبيق التحويل للعمل بالغاز الطبيعي بداية من أول سبتمبر المقبل، ليكون إلزام عليهم نظام التحويل، وذلك حسب تعليمات مجلس الوزراء، وخطة الحكومة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، وتحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم إلى نظام الوقود المزدوج (غاز طبيعى- بنزين) من خلال تسهيلات وتيسيرات في السداد، وتقوم بعمليات التحويل شركتا غازتك وكارجاس، التابعتين لوزارة البترول، مناصفة فيما بينهما، بنحو 25 ألف سيارة لكل شركة بداية من الشهر المقبل.



وكانت وزارة البترول قد أعلنت، الأسبوع الماضى، عن خطة الوزارة لتحويل 50 ألف سيارة سنويًا بزيادة عن العام الماضى، الذى شهد تحويل 33 ألف سيارة.



ويبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى حاليًا على مستوى الجمهورية حوالى 280 ألف سيارة، تخدمها 187 محطة تموين، و72 مركز تحويل.