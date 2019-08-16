الدفع بـ 10 أتوبيسات و100 سيارة أجرة لإنهاء تكدس سفر مصطافي مطروح لمحافظاتهم

أكدت محافظة مطروح على تيسير الخدمات للمواطنين خاصة وسائل المواصلات مع الاقبال الكبير على المحافظة خلال أيام عيد الاضحى المبارك، وسرعة إنهاء تكدس المصطافين بموقف الكليو 2 بمطروح خلال عودتهم إلى محافظاتهم، بعد قضاء إجازة العيد حيث تم الدفع بـ 10 أتوبيسات و100 سيارة أجرة لتيسير حركة السفر خارج المحافظة.



وقال اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح أنه بناءا على توجيهات المحافظة تم تفقد موقف الكيلو 2 لمتابعة حركة سفر ضيوف وزائري المحافظة بالموقف بعد التكدس والازدحام الشديد خلال عودتهم مع نهاية الأسبوع، حيث تم التنسيق مع مشروع المواقف الموحدة ومشروع نقل الركاب بالمحافظة وتم الدفع بـ 10 اتوبيسات لنقل وسفر زائري المحافظة و100 سيارة أجرة بالإضافة إلى شركتي غرب الدلتا والاتحاد العربي لنقل الركاب وشركات نقل الركاب الاخرى مما ساهم في تسهيل حركة السفر.



وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح أنه تم إنهاء تكدس المصطافين بالموقف وعودة حركة السفر لطبيعتها بالموقف بعد متابعة محمد القط مدير المواقف الموحدة وناصر النجار نائب رئيس المدينة والرائد هاشم ابو غزالة مدير مباحث المرور لتيسير حركة السفر منذ ليلة أمس الخميس وحتي ظهر اليوم الجمعة.