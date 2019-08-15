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حلاوة زمان

"النشالة الحسناء".. تعرف على تفاصيل أغرب حادث سرقة تعرضت له ميمي شكيب

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:36 م
ميمي شكيب
ميمي شكيب
سناء إسماعيل
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تعرضت الفنانة الراحلة ميمي شكيب، لأغرب قصة سرقة بين نجمات الزمن الجميل، وذلك من نشالة وصفتها بـ"النشالة الحسناء".

وقالت عن قصة سرقتها: "ذات ليلة كنا نمثل رواية إنجليزية وفي وقت الفاصل الأول فوجئت بفتاة بارعة الجمال وأنيقة جدًا تدخل غرفتي بالكواليس وتبلغني إعجابها بي، وبعد أن شكرتها أجلستها إلى جانبي قليلًا بعد أن اجتذبني جمالها وأناقتها وسحر حديثها إلى أن حان وقت ظهوري في الفصل الثاني فصعدت إلى المسرح واستأذنت هي في الذهاب إلى مقعدها".

وأضافت: "في الاستراحة التالية اكتشفت ضياع إسورة زجاجية رخيصة كنت أتحلى بها فلم ألق بالًا للأمر، ولكن زميلي الممثل محمد شوقي، سألني عمن كان بغرفتي فأخبرته بالفتاة الحسناء وقلت له إنها تجلس في الصف الأول من المسرح، ولكنني استبعدت أن تكون هي التي أخذت الأسورة".

وتابعت كانت دهشتي شديدة حين انتهز محمد شوقي فرصة بين الكواليس وهمس في أذني قائلًا: إنه يعرف هذه الفتاة وأنها نشالة خطيرة وكان قد رآها تجلس بين المتفرجين ولكنني لم أصدق، وفي اليوم التالي أصر شوقي على أن يريني تلك الفتاة وهي تبيع الإسورة بشارع الألفي، فلما رأيتها زادت دهشتي فقد كانت ترتدي ملابس الفلاحات وإن لم تخف من جمالها، ولكنني لم أحاول أن أسألها عن الإسورة إذ فهمت أنها أخذت من قبيل الهدية، والغريب أنني رأيتها أكثر من مرة بين المتفرجين.

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