الاثنين.. "حجر أساس" على طاولة ورشة الزيتون

تعقد بورشة الزيتون الأدبية٬ فى تمام السابعة من مساء الاثنين الموافق 19 أغسطس الجاري٬ أمسية ثقافية٬ لمناقشة المجموعة القصصية "حجر أساس"٬ والصادرة مؤخرا عن دار الأدهم للنشر٬ للكاتب أحمد داوود.



ومن المقرر أن تقدم الأمسية وتديرها القاصة سومية التركى، ويشارك فى مناقشتها كل من القاصة الدكتورة فاطمة الصعيدى، والشاعر والمترجم أسامة جاد، والكاتب الروائى محمد إبراهيم طه.



يشار إلي أن المجموعة تضم 19 قصة قصيرة: طموح اللارنج، بدلة ظابط، الضيف الثقيل، ليلة لم يصح فيها ديك، قلب مفتوح، أندرويد، مُقرئ قريتنا الجديد، خيال المآته الضاحك، ظل أبي، عزبة القرد، حجر أساس، زهور الوشاح الأحمر، الميزان الفارغ، وشم، فك قيد، مال الله، رائحة المطر.