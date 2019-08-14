استعدادات سماكداون للترويج لشبكة FOX

من المتعارف عليه أن سينتقل عرض سماكداون من يوم أمس الثلاثاء إلى يوم الجمعة عقب انتقاله إلى شبكة FOX الرياضية، وسيظل الاتحاد يبث العرض مباشرة ولن يتجه إلى تسجيله يوم الثلاثاء وعرضه الجمعة من كل أسبوع كما كان يحدث سابقًا، ويبدو أن الاتحاد بدأ في الترويج لعرضها القادم على أكبر شبكات الرياضة في العالم.



حيث سينطلق مؤتمر ترويجي وتمهيدي للحدث القادم، ويتم بيع التذاكر للجمهور يوم الجمعة 16 أغسطس. وسيبدأ العرض التمهيدي ابتداءً من الأربعاء 14 أغسطس اليوم وحتى الخميس 15 أغسطس.