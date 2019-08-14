ذبح أكثر من 1150 أضحية بمجازر الغربية خلال أيام العيد

صرح محافظ الغربية بأنه تم ذبح أكثر من 1150 أضحية بمجازر المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



يذكر أن مجازر المحافظة، البالغ عددها 20 مجزرًا، عبارة عن 8 مجازر عمومية و12 نقطة ذبح تعمل على فترتين خلال أيام العيد بداية من الساعة 7.30 صباحًا حتى 7.30 مساءً، وقد يمتد العمل ما بعد هذا الوقت حتى الانتهاء من جميع الأضاحي بالمجازر؛ تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.

