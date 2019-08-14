«هواوى» تعلن افتتاح مصنع فى البرازيل

في إطار سعيها الدؤوب للتوسع والانتشار عالميًا، أعلنت شركة هواوي Huawei الصينية العملاقة في قطاع التكنولوجيا تدشين أول مصنع لها في أمريكا اللاتينية بالبرازيل.



وبحسب موقع chinadaily.com فإن مصنع هواوي Huawei المزمع إنشاؤه لإنتاج الهواتف الذكية التي تحمل العلامة التجارية الصينية في مدينة ساوباولو البرازيلية سوف تبلغ تكلفته 800 مليون دولار.



وأوضح جواو دوريا حاكم مدينة ساو باولو البرازيلية خلال لقائه مع مسئولين تنفيذيين بهواوي أن اختيار الشركة للبرازيل لإنشاء مصنعها داخل القارة اللاتينية يأتي بسبب موقعها كرابع أقوى الأسواق العالمية للهواتف الذكية.



وقال إن بلاده ستعلن قريبًا مناقصة عالمية لبدء الاعتماد على تكنولوجيا الجيل الخامس 5G.



وكشفت مصادر داخل هواوي، أن المصنع الخاص بالشركة لن يحتوي على خطوط إنتاج الهواتف الذكية فحسب، بل أيضا سيتم تصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات الداعمة لتقنية الجيل الخامس 5G.



وحققت البرازيل، التي تتمتع بمعدل نمو اقتصادي مميز خصوصًا في مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، نموًا ملحوظًا هذا العام في قطاع تكنولوجيا المعلومات بلغت نسبته 10.5% متفوقة على الرقم السابق الذي حققته العام الماضي والذي بلغ 9.8%.



يذكر أن البرازيل تعد من بين الدول التي دعمت هواوي خصوصًا بعد تعرض الشركة الصينية لبعض الصعوبات بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها في وقت سابق.