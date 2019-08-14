يوفنتوس يحسم موقفه النهائي من الكولومبي كوادرادو

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم موقفه النهائي من بقاء اللاعب خوان كوادرادو خلال الموسم المقبل حسبما ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء.



وقرر فريق السيدة العجوز الاحتفاظ بخدمات النجم الكولومبي والاعتماد عليه في مركز الظهير الأيمن في الموسم المقبل، على الرغم من الشكوك حول استمراره هذا الصيف.



وبلغ عمر كوادرادو 31 عامًا في مايو الماضي وكان من المتوقع أن يغادر خلال الانتقالات الصيفية، ولكن انتهى الأمر بموافقة يوفنتوس على بيع ليوناردو سبينازولا وجواو كانسيلو.



وعلى الرغم من وصول اللاعب لوكا بيليجريني إلى يوفنتوس مقابل عقد لمدة أربعة سنوات، إلا أن الظهير الأيسر السابق لنادي روما سيلعب مع كالياري على سبيل الإعارة هذا الموسم.