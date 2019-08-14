وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره الباكستاني هاتفيًا تطورات المنطقة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الأربعاء هاتفيًا، مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، تطورات الأوضاع في المنطقة.



كما بحث الجانبان- خلال الاتصال الهاتفى الذي تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي- مستجدات الأحداث الإقليمية، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.