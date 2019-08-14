وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره الباكستاني هاتفيًا تطورات المنطقة
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:50 م
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الأربعاء هاتفيًا، مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، تطورات الأوضاع في المنطقة.
كما بحث الجانبان- خلال الاتصال الهاتفى الذي تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي- مستجدات الأحداث الإقليمية، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما بحث الجانبان- خلال الاتصال الهاتفى الذي تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي- مستجدات الأحداث الإقليمية، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.