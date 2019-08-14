حفظ التحقيقات في حريق محل بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، الأربعاء، بحفظ التحقيقات في نشوب حريق ضخم في محل بعقار سكني في المقطم، عقب استلام تقرير الأدلة الجنائية وإثبات أن سبب الحريق ماس كهربائي، ولا يوجد شبهة جنائية.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق محل بالمقطم، فانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.