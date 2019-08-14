الأربعاء 14 أغسطس 2019 الموافق 13 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

مطار هونج كونج يستأنف الرحلات الجوية بعد الاشتباكات

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:13 ص
مطار هونج كونج
مطار هونج كونج
وكالات
طباعة
ads
استأنف مطار هونج كونج عملياته يوم الأربعاء بعدما أعاد جدولة المئات من الرحلات الجوية التي تعطلت على مدار اليومين الماضيين مع اشتباك المحتجين وشرطة مكافحة الشغب في أزمة متفاقمة بالمدينة التي تخضع لحكم الصين.

وأدت عشرة أسابيع من المصادمات العنيفة المتزايدة بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، الغاضبين مما يرون أنه تراجع للحريات، إلى سقوط المركز المالي الآسيوي في أسوأ أزمة له منذ عاد من الحكم البريطاني إلى الصين في عام 1997.

وظل نحو 30 متظاهرا في المطار في وقت مبكر يوم الأربعاء بينما قام العمال بتنظيفه من الدماء والركام خلال الليل. وأعيد فتح شبابيك تسجيل الوصول أمام طوابير المسافرين المتعبين الذين كانوا ينتظرون رحلاتهم طوال الليل.

وأدانت الشرطة أعمال العنف التي قام بها المتظاهرون ليل الثلاثاء وقالت يوم الأربعاء إن مجموعة كبيرة ”ضايقت زائرا وصحفيا واعتدت عليهما“ وإن خمسة أشخاص اعتقلوا، مما رفع العدد الإجمالي للمعتقلين منذ بدء الاحتجاجات في يونيو حزيران إلى أكثر من 600.

وقالت سلطات مطار هونج كونج يوم الثلاثاء إن العمليات في المطار الدولي بالمدينة تعطلت بشكل خطير، بعدما استخدمت شرطة مكافحة الشغب رذاذ الفلفل لتفريق الآلاف من المحتجين المتشحين بالسواد.

وأدانت الصين بعض المتظاهرين لاستخدامهم أدوات خطيرة لمهاجمة الشرطة. وتمثل الاحتجاجات أحد أكبر التحديات التي يواجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.

وبدأت الاحتجاجات ضد مشروع قانون تم تعليقه ويسمح بتسليم المطلوبين في جرائم جنائية إلى الصين، لكنها اتسعت لتصبح مطالبات بالديمقراطية.

ويقول بعض الخبراء القانونيين في هونج كونج إن بكين ربما تمهد الطريق لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لإخماد المظاهرات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

لماذا سرب شباب الإخوان الهاربون خبرًا عن وفاة أيمن نور؟

منذ حوالي 9 ساعات

"احتيال".. وثائقي جديد يفضح أكاذيب الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

منذ حوالي 9 ساعات

"رجل العجلة" عن شائعة وفاته: أنا بخير واتركوني أعيش في سلام

ads

الصور

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

image description

بـ"الطبلة والألوان".. الأطفال يحتفلون بالعيد في حديقة الحيوان

الأكثر قراءة

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

بعد السخرية منه.. أنباء عن وفاة "رجل العجلة"

حقيقة وفاة رجل الأعمال حسين سالم فى إسبانيا

ستوديو

فريد الأطرش يحتفل بعيد ميلاد حبيبته بحضور عبدالحليم.. صور

هاني شاكر يستعد للسفر إلى تونس.. تعرف على التفاصيل

مساعد وزير الداخلية الأسبق: مكافأة الشرطة إحساس الشعب بالأمان (فيديو)

صورة أحمد فلوكس مع "الفراري" تثير إعجاب الجمهور

رياضة

ديوكوفيتش يزيل الصدأ ليتقدم فى سينسناتى

بالفيديو.. لفتة إنسانية من صلاح خلال تدريبات ليفربول

محمد صلاح يلعب الكرة مع ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

مصدر في مجلس إدارة الزمالك: هذا هو المدرب الجديد

الرئيس نيوز

الخشت: إصلاحات "معهد الأورام" لم تتوقف لحظة واحدة خلال إجازة العيد

إيران: بريطانيا ستفرج عن الناقلة المحتجزة.. و"جبل طارق" تنفي

السيسي يصدّق على تعديلات أحكام "قانون المحاماة"

هيئة الأرصاد تعلن: طقس "الأربعاء" بالدرجات

منوعات

تعرف على أخطر الطائرات الحربية الروسية

أول تجربة لإدارة المهرجان الموسيقي من داخل المحطة الفضائية

بمناسبة اليوم العالمي.. حقائق مذهلة عن استخدام اليد اليسرى

عرض هيكل ديناصور للبيع في دبي بـ14 مليون درهم

كشكول

لا أسوار ولا نظام غذائي.. مدينة "المنوفية" قنبلة مؤقتة بجامعة الأزهر

الأحد.. بدء التحويل بين كليات جامعة الأزهر

للطلاب.. كيف تسدد المصروفات الدراسية في 4 خطوات عبر البريد؟

5 تعليمات من "التعليم العالي" لطلاب الدبلومات قبل انطلاق التنسيق

إسلام سياسي

فرنسا تواصل دعمها لضحايا داعش من الإيزيديين

التحالف يقصف مواقع لميليشيا الحوثي في صعدة

الخلافات تضرب جماعة الحوثي في اليمن

القبض على خلية جديدة لداعش في العراق


زيت وسكر

خلال العيد ..احالة 25 محضرا في كفر الشيخ للنيابة لعدم وجود شهادات وعدم الاعلان عن الاسعار

شهريا . . صرف سلع بمبيعات 130 مليون جنيه علي البقاليين بكفر الشيخ

الاسماك

” تسويق الاسماك ” : غدا . . 26 فرعا يطرح جميع انواع الاسماك بتخفيضات 25%

التموين : غرفة العمليات بالوزارة تتابع الحالة التموينية حتي انتهاء اجازات عيد الاضحي

مقالات الرأي
منى رجب
.. والعيد فرحة رغم الأحزان
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
جرائم الإخوان ضد القضاء
ماجد حبته
حدث فى 14 أغسطس
المزيد

الثقافة

غدا.. احتفال القومي للمسرح بعيد الأضحى المبارك

فنون العريش تضىء سماء شرم الشيخ.. صور

خالد جلال يتفقد برنامج السيرك القومي فى العيد

سهرة العيد فى رحاب البادية..غدًا

صفحتنا ع الفيس بوك