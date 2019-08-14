اتحاد الشغل التونسى يهاجم الحكومة لانقطاع المياه بأنحاء واسعة من البلاد

استنكر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، تكاسل الحكومة عن أداء مهامها، مؤكدًا أن قطع الماء على عدد من المناطق أيام عيد

الأضحى، جريمة تستوجب فتح تحقيق لمعرفة المتسببين وملاحقتهم قانونيا.



وحمل اتحاد الشغل، في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الحكومة ووزارة الإشراف والإدارة العامة مسؤوليتهم في التراخي عن اتخاذ القرارات العاجلة تجاه ما يتعرض إليه المواطنون من تنكيل تسبب في اتلاف الأضاحي وفي خسائر مادية ومعنوية، وذلك وفق صحيفة "الشروق" التونسية.



وشدد البيان على أنه "كان من المفروض الاستعداد لمناسبة العيد وأخذ الاحتياطات، خاصة أن مخزون المياه قد بلغ أعلى نسبه بإقرار من الدوائر الحكومية"، مدينا في الوقت ذاته التصريحات المغلوطة لعدد من المسؤولين اللذين يلجؤون إلى التبرير للتغطية على فشلهم.