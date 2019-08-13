هارولد هام يحث أوبك ومنتجي النفط الصخري على خفض الإنتاج

قال هارولد هام الرئيس التنفيذي لشركة كونتيننتال ريسورسز، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي لمنظمة أوبك أن تخفض شحناتها من النفط وإنه يجب على منتجي النفط الصخري الأمريكيين أن يحذوا حذوها لتفادي إضافة المزيد من الخام إلى سوق تشهد بالفعل وفرة في المعروض.



ومتحدثا في مؤتمر انتركوم للنفط والغاز في دنفر، قال هام إنه يتوقع أن أوبك وحلفاءها سيجرون المزيد من الخفض في الإنتاج. لكنه أضاف أن منتجي النفط الصخري "يحتاجون إلى يدفعوا قاربنا في نفس الاتجاه... نحتاج إلى التأكد من أننا لا نحدث وفرة في المعروض في السوق".



وقال أيضا إن السعوديين ستحتاجون إلى أن تتحرك أسعار النفط في اتجاه صعودي لإستكمال الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.