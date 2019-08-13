الصين تنشر قوات على حدود هونج كونج مع تصاعد التوتر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن المخابرات الأمريكية أبلغته بأن الصين نشرت قوات على حدود هونج كونج التي تشهد منذ أيام احتجاجات واسعة ضد قانون يعتبره المتظاهرون مهددا للديمقراطية.



وعطّل المتظاهرون، الثلاثاء، العمليات في مطار هونج كونج الدولي مع تدخل شرطة مكافحة الشغب واستخدامها رذاذ الفلفل ضدهم بعد اقتحام المطار.



وأضافت سلطات المطار في بيان أن تجمع المحتجين أغلق الممرات المؤدية للمنطقة المخصصة للمسافرين فقط في المطار مما منعهم من الوصول إلى منطقة تفقد الجوازات.



كما اشتبك المحتجون مع الشرطة التي استخدمت رذاذ الفلفل في محاولة لمنع الحشود من التقدم.



وقال ترامب إنه يأمل بألا يسقط قتلى في هونج كونج، وصرح للصحفيين في نيوجيرسي، بأن الوضع في هونج كونج التي شهدت خروج ملايين الناشطين المناهضين للحكومة "حساس جدا.. وآمل أن يحل سلميًا ولا يلحق الأذى بأحد ولا يسقط أحد قتيلا".



وكشفت مقاطع فيديو جرى تداولها على المنصات الاجتماعية، جانبا من التحركات التي تقوم بها الصين لأجل التعامل مع المظاهرات المتواصلة في هونج كونج.



وظهر في أحد المقاطع، طابور طويل من العربات العسكرية المدرعة في مدينة شينزن، التي تقع في جنوب البلاد ولا تبعد سوى 25 كيلومترا عن مدينة هونج كونج التي استقلت عن بريطانيا سنة 1996، لكنها تتبع إداريا للصين مع تمتعها بحكم ذاتي.



واندلعت الاحتجاجات بعد إعلان السلطات في هونج كونج المضي قدما في قانون يسمح بترحيل مجرمين إلى الصين واعتبر الشارع ذلك القانون مهددا للديمقراطية.



ويوم الاثنين، صعّدت بكين لهجتها، بقولها إنّها ترى "مؤشرات إرهاب" في الحراك الاحتجاجي ضدّ السلطة التنفيذية الموالية لها في هونج كونج التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ استعادة الصين السيادة عليها في 1997 بعد 156 سنة من الحكم البريطاني.