الثلاثاء 13 أغسطس 2019 الموافق 12 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

الصين تنشر قوات على حدود هونج كونج مع تصاعد التوتر

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:44 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن المخابرات الأمريكية أبلغته بأن الصين نشرت قوات على حدود هونج كونج التي تشهد منذ أيام احتجاجات واسعة ضد قانون يعتبره المتظاهرون مهددا للديمقراطية.

وعطّل المتظاهرون، الثلاثاء، العمليات في مطار هونج كونج الدولي مع تدخل شرطة مكافحة الشغب واستخدامها رذاذ الفلفل ضدهم بعد اقتحام المطار.

وأضافت سلطات المطار في بيان أن تجمع المحتجين أغلق الممرات المؤدية للمنطقة المخصصة للمسافرين فقط في المطار مما منعهم من الوصول إلى منطقة تفقد الجوازات.

كما اشتبك المحتجون مع الشرطة التي استخدمت رذاذ الفلفل في محاولة لمنع الحشود من التقدم.

وقال ترامب إنه يأمل بألا يسقط قتلى في هونج كونج، وصرح للصحفيين في نيوجيرسي، بأن الوضع في هونج كونج التي شهدت خروج ملايين الناشطين المناهضين للحكومة "حساس جدا.. وآمل أن يحل سلميًا ولا يلحق الأذى بأحد ولا يسقط أحد قتيلا".

وكشفت مقاطع فيديو جرى تداولها على المنصات الاجتماعية، جانبا من التحركات التي تقوم بها الصين لأجل التعامل مع المظاهرات المتواصلة في هونج كونج.

وظهر في أحد المقاطع، طابور طويل من العربات العسكرية المدرعة في مدينة شينزن، التي تقع في جنوب البلاد ولا تبعد سوى 25 كيلومترا عن مدينة هونج كونج التي استقلت عن بريطانيا سنة 1996، لكنها تتبع إداريا للصين مع تمتعها بحكم ذاتي.

واندلعت الاحتجاجات بعد إعلان السلطات في هونج كونج المضي قدما في قانون يسمح بترحيل مجرمين إلى الصين واعتبر الشارع ذلك القانون مهددا للديمقراطية.

ويوم الاثنين، صعّدت بكين لهجتها، بقولها إنّها ترى "مؤشرات إرهاب" في الحراك الاحتجاجي ضدّ السلطة التنفيذية الموالية لها في هونج كونج التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ استعادة الصين السيادة عليها في 1997 بعد 156 سنة من الحكم البريطاني.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة رجل الأعمال حسين سالم فى إسبانيا

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة وفاة أيمن نور فى تركيا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول رد مصري على علاقة الانفجار النووي في روسيا بمحطة الضبعة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

ads

الصور

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

image description

بـ"الطبلة والألوان".. الأطفال يحتفلون بالعيد في حديقة الحيوان

image description

إقبال متوسط على حديقة الأزهر في ثالث أيام عيد الأضحى

image description

فيديو.. التنورة تتصدر مشهد احتفالات أهالى أسيوط بالعيد

image description

توافد المواطنين على متنزهات أسيوط بثالث أيام العيد

الأكثر قراءة

أول رد مصري على علاقة الانفجار النووي في روسيا بمحطة الضبعة

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

ستوديو

سؤال محرج من نيشان لزوجة وليد توفيق والأخير يمنعها من الرد.. فيديو

غدا.. حفل موسيقي في المركز القومي للمسرح والموسيقى

هند صبري تخضع لجلسة تصوير بعدسة نيللي كريم.. ودرة تعلق

تصل إلى 1000 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

رياضة

تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي.. وفقرة خاصة للتسديد على المرمى

"فيفا" يغرم مانشستر سيتي 370 ألف فرانك سويسري لخرق اللوائح

سعد سمير ومحمد محمود يواصلان التأهيل في الأهلي

كانتي مهدد بالغياب عن صفوف تشيلسي في مباراة كأس السوبر الأوروبي

الرئيس نيوز

الأب ونجلاه بـ"جريمة دمنهور": كل متهم يحاول تبرئة الآخريّن

"الوزراء": الربط بين انفجار الصاروخ الروسي ومحطة الضبعة "مبالغات"

ترامب: الصين تحرك قواتها المسلحة إلى جزيرة هونج كونج

تأكيدا لما نشره "الرئيس نيوز".. "الكهرباء" توضح حقيقة أمان "الضبعة"

منوعات

تعرف على أخطر الطائرات الحربية الروسية

أول تجربة لإدارة المهرجان الموسيقي من داخل المحطة الفضائية

بمناسبة اليوم العالمي.. حقائق مذهلة عن استخدام اليد اليسرى

عرض هيكل ديناصور للبيع في دبي بـ14 مليون درهم

كشكول

تعرف على موقف طلاب كليات القدرات والتمريض والسياحة في تحويلات التنسيق

"مرتجي": افتتاح مدارس جديدة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

"التعليم العالي": اختبارات القدرات مرة واحدة في تنسيق الدبلومات

بالصور.. نموذج محاكاة للنهوض بالتعليم في اليوم العالمي للشباب بالجيزة

إسلام سياسي

فرنسا تواصل دعمها لضحايا داعش من الإيزيديين

التحالف يقصف مواقع لميليشيا الحوثي في صعدة

الخلافات تضرب جماعة الحوثي في اليمن

القبض على خلية جديدة لداعش في العراق


زيت وسكر

في ثالث أيام العيد..” الجيزة ” ترفع المخلفات بالهرم والعمرانية وجنوب والدقي والعجوزة

الطفولة والأمومة” ينجح في إحباط محاولة زواج طفلة بمحافظة قنا

مزرعة رياح تنير 350 الف منزل قريبا.. تعرف علي التفاصيل

الأوراق والمبالغ المطلوبة لتأجير الحدائق من الأوقاف

مقالات الرأي
منى رجب
.. والعيد فرحة رغم الأحزان
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
جرائم الإخوان ضد القضاء
ماجد حبته
حدث فى 14 أغسطس
المزيد

الثقافة

فنون العريش تضىء سماء شرم الشيخ.. صور

خالد جلال يتفقد برنامج السيرك القومي فى العيد

سهرة العيد فى رحاب البادية..غدًا

طه حسين قبل حفنة تراب في "الحديبية".. حكايات أهل الكتابة في موسم الحج

صفحتنا ع الفيس بوك