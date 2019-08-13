هل كان معتز مطر وراء تسريب خبر وفاة أيمن نور؟

تشهد العلاقات بين الإخوانيين أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قنوات "الشرق"، ومعتز مطر، المذيع الأجير بالقناة، توترًا شديدًا خلال الفترة الأخيرة، ما رجح أن يكون «معتز» أحد الذين سربوا خبر إصابة الهارب بأزمة قلبية تسببت فى وفاته داخل مستشفى تركى.



وبدأت الخلافات بين أيمن نور ومعتز مطر بسبب رغبة الأول فى الاستعانة بالأجير الثانى محمد ناصر داخل قنوات "الشرق" خلال الفترة المقبلة، وهو ما أغضب «معتز» بدرجة كبيرة، وفق مصادر مطلعة على أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية.



وتزايدت الخلافات بين الأجيرين بسبب عائدات «يوتيوب»، حيث يرغب معتز مطر فى الحصول على نسبة كبيرة من هذه العائدات، وهو ما يرفضه «نور» مبررًا بأنه يعطيه راتبًا كبيرًا.



وبدأ معتز مطر مؤخرًا فى عقد اجتماعات مع عناصر من المخابرات التركية ناقشت أن يحل محل أيمن نور، خاصة بعد الفضائح المالية والأخلاقية للأخير.



ويقود معتز مطر تمردًا داخل قناة "الشرق" ضد أيمن نور، وحرَّض عددًا من الشباب على تقديم شكاوى ضده، وبالفعل بدأ هؤلاء الشباب فى تحركاتهم ضد الهارب التى آخرها تسريب خبر وفاته.