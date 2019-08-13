قرار عاجل من النيابة بشأن "خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

قررت نيابة العلمين ومقرها برج العرب بالإسكندرية، تفريغ كاميرات فندق العلمين الذى شهد واقعة المشاجرة بين أحمد عز والفنانة زينة وشقيقتها.



كان النيابة انتهت من سماع أقوال الفنان أحمد عز، واستمرت التحقيقات ساعتين بمقر النيابة، حيث أكد أنه أثناء تواجده مع أحد أصدقائه فوجئ بشقيقة زينة وتدعى "ياسمين" بالاعتداء عليه بالضرب ووجهت له السب والقذف، وعندما حاول التصدي لها حضرت الفنانة زينة وحاولت هي الأخرى التعدي عليه، مؤكدًا أنه رفض إنهاء الموضوع وديًا، وأصر على تحرير المحضر يتهم فيه "ياسمين" بالاعتداء عليه.



فيما قرر رئيس النيابة استدعاء زينة وشقيقتها لسماع أقوالهما فى الواقعة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان شهود عيان قد كشفوا لـ"الدستور" تفاصيل المشاجرة، مؤكدين أنه في في حوالي الساعة الثانية مساءً، عندما تواجد الفنان أحمد عز رفقة أحد أصدقائه في فندق العلمين بمنطقة مراسي في الساحل الشمالي، وهو أحد أشهر الفنادق هناك، وأثناء تواجده في الكافية الموجود باللوبي الخاص بالفندق، دخلت "ياسمين" شقيقة الفنانة زينة، والتي كانت تقيم في الفندق، فشاهدت الفنان أحمد عز، أثناء تواجده مع أحد أصدقائه، فذهبت له، وقالت له: "مش هتعترف بولادك بقى.. أنا كنت حالفة لو شفتك هاضربك بالجزمة"، ثم ضربته بـ"القلم" أثناء تواجده في الفندق، وحاولت التعدي عليه، إلا أنه حاول التصدي لها ثم تعدى عليها بالضرب، فيما ظلت "ياسمين" تصرخ من اعتداء "عز" عليها.



وأضاف الشهود أنه في ذلك الوقت كانت الفنانة زينة تدخل إلى الكافية، فشاهدت شقيقتها تشتبك مع الفنان أحمد عز، فتدخلت هي الأخرى في المشاجرة وحاولت التعدي عليه بالضرب ولكنه تصدى لها وقام بضربها حتى تطور الأمر إلى مشاجرة كبيرة بينهم، فيما تمكن المتواجدون داخل الفندق من الفض بينهم، ثم ذهبت الفنانة زينة وشقيقتها، وذهب الفنان أحمد عز مع صديقه.



وكشف الشهود عن أن "ياسمين" ذهبت بعدها إلى قسم العلمين وتقدمت ببلاغ تتهم فيه الفنان أحمد عز بالاعتداء عليها، فيما قرر أحمد عز تحرير محضر بالتعدي عليه أيضًا.