حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 13 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: تبدو سعيدًا بالتغييرات التي قمت بها، وتتاح لك فرص كثيرة قد تفوق توقعاتك لتنفيذ بعض الأحلام.



عاطفيًا: الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر تقربًا من الشريك ومثالًا يحتذى في المجال العاطفي.



صحيًا: الآلام في الأذنين لها أسباب متعددة، فسارع إلى عرض نفسك على الطبيب المختص قبل فوات الأوان.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.