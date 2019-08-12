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رياضة

البرتغالي فاريا يعترف بأفضلية السد على الدحيل قبل مواجهة الإياب

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:09 م
جريدة الدستور
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اعترف البرتغالي روي فاريا مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري بأفضلية منافسه السد في لقاء اياب دور الستة عشر من دوري ابطال آسيا بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1 1 على ملعب ستاد الجنوب في الوكرة الذي اتخذه الدحيل ملعبا له خلال البطولة.
وقال فاريا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: المباراة ستكون صعبة للغاية ضد فريق قوي فهو من افضل الفرق في الشرق الاوسط ولديهم أفضلية في النتيجة بعد التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب ولكننا جاهزون لمباراة الغد.
وأضاف مدرب الدحيل: مستعدون بتركيز عال، نعلم أنها مهمة صعبة ولكننا جاهزون لتقديم الافضل وحللنا المباراة السابقة وشاهدنا اخطائنا وقمنا بتصحيحها لذلك نحن جاهزون للمباراة.
وتابع فاريا: عملنا على تصحيح الاخطاء في التدريبات وفريقنا استعد جيدا للقاء وسنلعب على الفوز والفريقان مؤهلان للفوز لكننا نعلم مسؤوليتنا وحجمها ونلعب دائمًا للفوز.
وعن غيابات فريقه في مباراة الغد قال المدرب البرتغالي "لا توجد غيابات بالفريق سوى مهدي بن عطية المصاب ولا توجد ايقافات وجميع اللاعبين متاحين للدخول في التشكيل الأساسي".
وفي الختام قال فاريا " الفريق المتأهل غدا قادر على مواصلة المشوار بنجاح في البطولة القارية فالفريقان لديهما الامكانيات ومؤهلان للذهاب بعيدا في البطولة فهما يضمان لاعبين من افضل اللاعبين في المنطقة".
من جانبه أكد لويز مارتن لاعب وسط الدحيل على جاهزية فريقة لمواجهة السد وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "سنواجه فريقا ممتازا يعتبر من أقوي الفرق في اسيا".
وأضاف مارتن " السد يمتلك الأفضلية في النتيجة بعد التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب كما أنهم سيلعبون على ارضهم ووسط جماهيرهم، ولكن نحن جاهزون للقاء ونمتلك عقيلة احترافية ولدينا دوافع كبيرة لتحقيق الانتصار".
وتابع: مواجهة الغد مصيرية من أجل بلوغ دور الثمانية بالبطولة الآسيوية ونأمل ان نقدم كل ما لدينا من اجل تحقيق الانتصار واسعاد جماهيرنا.

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