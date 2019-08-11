بعد رسوبهم.. القبض على 3 طلاب متهمين بحرق مدرستهم

تبلغ مركز شرطة نقادة، بمديرية أمن قنا، بنشوب حريق في غرفتين مخصصتين للمدرسين العاملين بإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة نقادة التعليمية.



وأسفر الحادث عن احتراق بعض محتويات الغرفتين، من "أثاثات خشبية، وشاشة حاسب آلى".



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات بشرية.



وبالفحص؛ تبين دخول 3 طلاب بالصف الأول الثانوي لمقر المدرسة، بالقفز من أعلى الأسوار، وسكب "البنزين" في الغرفتين، وإشعال النيران بهما.



كما تبين أيضا أن تضررهم من رسوبهم بالامتحانات وراء ارتكابهم الحادث.



وتم ضبط مرتكب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.