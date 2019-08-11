تشادويك أولى المنطلقات في السباق الأخير لسلسلة دابليو للسيارات

انتزعت البريطانية جيمي تشادويك مركز أولى المنطلقات في السباق الأخير لسلسلة سباقات دابليو للسيارات النسائية والذي سيحسم الفائزة باللقب بينما احتلت منافستها الرئيسية الهولندية بايتزكة فيسر المركز الخامس اليوم الأحد.



وستجني تشادويك المال، وتحديدا 500 ألف دولار، إذا ما صنعت التاريخ في رياضة السيارات وباتت أول بطلة لسلسلة سباقات دابليو.



وتتفوق السائقة البريطانية البالغة من العمر 21 عاما بفارق 13 نقطة قبل خوضها للسباق الأخير على أرضها في حلبة براندز هاتش وستكون الهولندية فيسر الوحيدة القادرة على منعها من ذلك وانتزاع

اللقب منها.



وقد يعزز مبلغ الجائزة، والذي يزيد على الراتب السنوي لبعض السائقين الحاليين في سباقات الجائزة الكبرى، والشهرة من آمال تشادويك في أن تصبح في النهاية أول إمراة منذ الايطالية ليلا لومباردي عام 1976 التي تشارك في بطولة العالم لفورمولا 1.



وبعبارات بسيطة، تحتاج تشادويك للصعود لمنصة التتويج من أجل الفوز باللقب، وهو ما استطاعت تحقيقه في كافة الجولات الخمس السابقة لتتصدر حتى الآن جدول الترتيب منذ انتصارها الأول في

هوكنهايم في مايو الماضي بعد انطلاقها من المركز الأول.



وتعد براندز هاتش مكانا جميلا ومألوفا بالنسبة لها حيث شهدت الحلبة الواقعة في جنوب البلاد العام الماضي فوز تشادويك بجولة ضمن بطولة فورمولا 3 البريطانية لتصبح أول إمرأة تحقق ذلك.



وتأهلت مواطنتها أليس باول في المركز الثاني متأخرة عنها بفارق 0.368 ثانية.



وتتنافس المتسابقات في البطولة بسيارات متطابقة من بطولة فورمولا 3 ويبلغ مجموع الجوائز المالية 1.5 مليون دولار في البطولة المؤلفة من ستة سباقات.