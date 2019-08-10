إعادة 25 حاجا مصريا مفقودا إلى مخيماتهم في عرفات ومنى

أكد مجدي شلبي رئيس بعثة الحج السياحي، نجاح نفرة الحجاج من عرفات إلى المزدلفة عبر أكثر من 700 حافلة سياحية، لنقل 36 ألف حاج لشركة السياحة.



وأضاف شلبي في تصريحات للدستور أنه تم اختيار مواقع مخيمات شركات السياحة بالقرب من نهاية عرفة، لتسهيل عملية النفرة للمزدلفة، وتمت بعد صلاة المغرب لجمع الجمرات والتوجه بعد منتصف الليل إلى معسكراتهم بمشعر منى للإقامة بأيام التشريق، موضحا أن اللجان التابعة للوزارة وغرفة شركات السياحة منتشرة في جميع الأماكن بعرفات لمتابعة أحوال الحجاج بالمخيمات.



وأوضح أن البعثة رصدت 25 حاجا مفقودا وأعادتهم إلى مخيماتهم من خلال الأساور المدون عليها الاسم والسكن بعرفات ومنى.