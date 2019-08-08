الدجاج غير المطهي يهدد "كنتاكي"

وجبات الدجاج غير المطهو بشكل جيد من "كنتاكي فرايد تشيكن" أصبحت مجالًا لشكوى كثير من العملاء، ووصلت بعض هذه الشكاوى إلى طريقة معالجة سلسلة المطاعم السريعة، وبالأحرى "تجاهلها للشكاوى".



عبّرت امرأة من ولاية كوينزلاند الأسترالية عن غضبها وسخطها من المطعم بعد أن أرسل لها، الجمعة الماضي، وجبة أقرب إلى قطع الدجاج النيئة.



بعدما لاحظت هذه المرأة الأسترالية أن وجبة الطعام نيئة، سارعت إلى الاتصال بفرع المطعم في ضاحية تاونسفيل في أناندال للشكوى، حسبما ذكرت "ميل أونلاين أستراليا".



وقالت المرأة الغاضبة، التي لم يكشف عن هويتها، إن الفتاة في فرع المطعم بتاونسفيل بدت مهتمة بالأمر، وطلبت منها أن ترسل صورًا للوجبة السريعة عبر البريد الإلكتروني، وأنهم سيتواصلون معها لاحقًا.



ومنذ ذلك الوقت، لم يتصل بها أحد أو يراجعها من مطعم "كنتاكي فرايد تشيكن" بشأن الشكوى وفقا للصحيفة.



لذلك، قررت المرأة نشر صور طعامها على حسابها في موقع "فيسبوك"، وهو ما لفت أنظار كثير من المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي عبر المحيط الهادئ، حيث انتشرت الدعوات لمقاطعة الشركة.



وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "لا تأكل الدجاج مرة أخرى"، ورد آخر بالقول: "هذا سيئ للغاية.. ولا أعتقد أنني أريد أن آكل منه مرة أخرى"، وقال ثالث إنه في كل مرة لا يتذوق فيها الدجاج بشكل صحيح.



وحاولت الصحيفة الاتصال بمطعم كنتاكي للحصول على تعليق، لكن لم يحدث أي شيء حتى اللحظة.



وإذا صحت هذه الحكاية، فإن فرع المطعم نفسه في تاونسفيل بكوينزلاند ربما يكون تسبب بكارثة صحية لامرأة أخرى قبل نحو 4 أشهر.



وقالت إليسا لي، 25 عامًا، إنها أصيبت بمرض حاد، عقب تناولها وجبة دجاج كنتاكي، تبين لها لاحقًا أنها لم تكن مطهوة جيدًا وبدت قطع الدجاج نيئة، على حد زعمها.



وأضافت أنه تم تشخيص إصابتها بالتهابات معوية حادة، وأنها ظلت تشعر بموجات من الغثيان والقيء طوال 3 أشهر بعد تناولها الوجبة.



وفيما هددت إليسا، وهي طالبة تدرس العلوم البيطرية، بمقاضاة فرع المطعم بالقرب من تاونسفيل، نفى متحدث باسم الشركة أن طعامهم ودجاجهم تسبب بمرضها.