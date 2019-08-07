ترامب: كوريا الجنوبية دفعت الأموال لنا لحمايتها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كوريا الجنوبية وافقت على دفع المزيد من الأموال للحكومة الأمريكية من أجل "الدفاع عنها" من نظام الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي قال إنه "يخفي" طموحات نووية، وقام بتصعيد حدة التوترات الإقليمية بإطلاق سلسلة من قذائف الصواريخ الأخيرة.



وكتب ترامب، في تغريدة عبر منصة التدوينات المصغرة (تويتر): "لقد دفعت كوريا الجنوبية القليل للولايات المتحدة على مدى العقود العديدة الماضية، ولكنها دفعت العام الماضي -بناءً على طلب الرئيس ترامب- 990 مليون دولار".



وأضاف ترامب، حسبما نقلت مجلة (بولتيكو) الأمريكية اليوم الأربعاء: "لقد تم بدء محادثات بهدف زيادة المدفوعات للولايات المتحدة.. كوريا الجنوبية دولة ثرية للغاية تشعر الآن بواجب المساهمة في الدفاع العسكري الذي توفره الولايات المتحدة.. إن العلاقات بين الدولتين علاقة جيدة".



ولم تؤكد سفارة كوريا الجنوبية في واشنطن على الفور على اتفاق الدفع الذي أعلنه الرئيس الأمريكي.



جدير بالذكر أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى الليلة الماضية صوب البحر، في خطوة استفزازية أكدت حكومة بيونج يانج، اليوم الأربعاء، أنها كانت بمثابة تحذير للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، على خلفية بدء الدولتين فى إجراء تدريبات عسكرية مشتركة الأسبوع الجاري.