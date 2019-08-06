احذر.. 12 عادة تضر صحة العين

كشفت صحيفة "ميرور" نقلا عن أطباء عيون بريطانيين أن هناك 12 عادة قد لا تنتبه لها قد تضر ببصرك وتضعفها مع الوقت، رصدتها الصحيفة في التقرير التالي:



1. تجنب فحص العين

يُنصح أطباء العيون بإجراء اختبار للعين مرة كل سنتين على الأقل، أو على النحو الموصي به من قِبل طبيب العيون المتابع للحالة.



2. مكياج غير صالح

تحققي من تاريخ إنتاج وصلاحية المكياج قبل استخدامه، أو اكتبي التاريخ الذي بدأت فيه استعمال المنتج، خاصة أن الماسكارا لا يمكن استخدامها بعد ٤ أشهر من الإنتاج، وظلال العيون الكريمية لا تستعمل بعد ٦ سنوات وكحل العيون السائل بعد عامين.



3. عدم تناول الأطعمة الأرجوانية

تتلقى العيون التغذية من شعيرات دموية صغيرة تعززها الأطعمة التي تحتوي على الأنثوسيانين، وهي أصباغ الفلافونويد التي تعطي التوت والخضراوات أشكالها المكثفة وخصائصها المعززة للصحة.



الأطعمة المعروفة بفائدتها لصحة العين غالبا ما تكون أرجوانية أو سوداء مثل المشمش والجزر الأرجواني.



4. النظارات الشمسية

كما نحمي بشرتنا من تلف الأشعة فوق البنفسجية، يجب أن نفكر في حماية أعيننا إذا كنا نقضي وقتا في الهواء الطلق خاصة أن ضوء الشمس يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، ويمكن ربطه بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر وهو سبب رئيسي للعمى.



5. فحص العينين بشكل فردي

أحيانا تظهر الأمراض في عين واحدة فقط أولا، لذا تحقق من صحة عينيك بتغطية عين واحدة، وقد تلاحظ حدوث تغييرات.



إذا لاحظت أن الخطوط المستقيمة (مثل إطارات الأبواب أو النوافذ) تظهر مشوهة أو متموجة، أو إذا كانت هناك بقع فارغة أو ضبابية في رؤيتك، عليك زيارة طبيبك فورا.



6. التدخين

يمكن للمواد الكيميائية السامة الموجودة في التبغ إلحاق الضرر بعينيك، فقد وجدت الدراسات أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، ويزيد هذا احتمال إصابتهم بإعتام عدسة العين.



7. البقاء في المنزل

توقعت منظمة الصحة العالمية أن يكون ٦٠٪ من سكان العالم قصير النظر بحلول عام ٢٠٥٠، ويعود ذلك جزئيا إلى حقيقة أن الكثير من الأطفال يقضون وقتا طويلا في التركيز على المهام القريبة في منازلهم التي يبدو أنها تزيد من احتمال وتطور قصر النظر.



لذا فإن قضاء وقت في الهواء الطلق له تأثير وقائي قد يساعد في تحفيز إطلاق إشارات كيميائية من شبكية العين، ما قد يمنع استطالة مقلة العين وتطور قصر النظر.



8. المواد الحافظة في قطرات العين

من المفارقات أن المواد الحافظة في بعض قطرات العين يمكن أن تزيد من أعراض جفاف العين عن طريق تعطيل حركة الدموع وإتلاف سطح العين.



إذا كنت تستخدم قطرات العين أكثر من ٤ أو ٥ مرات في اليوم، فابحث عن المنتجات الخالية من المواد الحافظة.



9. عدم فحص ضغط دمك

يرتبط ارتفاع ضغط الدم بزيادة خطر الإصابة بالزرق، وهي حالة يؤدي فيها ضغط السائل الموجود داخل العين إلى تلف العصب البصري.



ويمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى عدم وصول كمية كافية من الدم إلى العصب البصري ما قد يؤثر على الرؤية أيضا.



10. فرك عينيك

فرك العينين قد يعطل تدفق الدم إلى الجزء الخلفي من العين نتيجة ارتفاع ضغط العين.



ويؤدي هذا إلى تلف الأعصاب لدى الأشخاص الذين يعانون من الزرق، وفي حالة الأشخاص المعرضين للإصابة، يمكن أن يؤدي فرك العين المستمر إلى قرنية مفصلية، حيث تضعف القرنية وتنتفخ للأمام وتصبح على شكل مخروطي، ما يؤدي إلى رؤية مشوهة.



استشر أخصائي العيون أو الصيدلي للتعرف على قطرات العين التي يمكن أن تساعد في علاج حالتك.



11. عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم

ترتبط قلة النوم بمشكلات صحية كثيرة، منها أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة، لكن الدراسات أظهرت أيضا أن عدم الحصول على ما يكفي من النوم يمكن أن يسبب مرض جفاف للعين، حيث لا تكف عيناك عن البكاء.



12. إطالة الرموش

وجدت دراسة أجرتها جامعة طوكيو للطب أن ٢٦٪ من الأشخاص الذين استخدموا أدوات تطويل للرموش عانوا من مشكلات.



غالبًا ما يكون هناك خطر التعرض لرد الفعل التحسسي تجاه الغراء الذي يمكن أن يسبب تهيج وتورم الجفن، بالإضافة إلى التهابات القرنية.