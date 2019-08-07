ارتفاع أسعار الذرة اليوم.. والطن يسجل 404.62 دولار
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:13 ص
هويدا سعيد - طارق عتمانطباعة
ارتفعت أسعار الذرة خلال بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجل نحو 404.62 دولار للطن مقارنة بنحو 392.38 دولار للطن بتداولات، الإثنين الماضي، بنسبة ارتفاع 1.35%، في حين انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة تسليم أغسطس عند 6.15 دولار للبوشل خلال تعاملات اليوم، مرتفعًا بنسبة 0.58 %.
وكان قد هبط في وقت سابق بمقدار 0.66% لتتداول على انخفاض عند 6.123 دولار للبوشل.
ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 58 % فقط من محاصيل الذرة تم زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 80 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمسة الماضية.
ويعتبر الذرة من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.
وكان قد هبط في وقت سابق بمقدار 0.66% لتتداول على انخفاض عند 6.123 دولار للبوشل.
ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 58 % فقط من محاصيل الذرة تم زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 80 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمسة الماضية.
ويعتبر الذرة من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.
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