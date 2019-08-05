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مصر

القومي للإدارة يطلق برنامج "التفكير والتخطيط الاستراتيجي"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:26 ص
القومي للإدارة
القومي للإدارة
أميرة ممدوح
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أطلق المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان "التفكير والتخطيط الاستراتيجي" وذلك في إطار الخطة التدريبية التي تحرص وزارة التخطيط إلي تنفيذها وفي ضوء محور تنمية وبناء القدرات للموظفين ضمن خطة الإصلاح الإداري وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أكدت أن الوزارة تسير نحو تحقيق كل محاور خطة الإصلاح الإداري بالتركيز علي محور تنمية وبناء القدرات والذي يعد بمثابة نقطة فارقة في سبيل تحقيق الخطة وعملية التطوير المؤسسي.

وأضافت التخطيط أن النهج الذي تتبعه الوزارة والمعهد القومي للإدارة يسير وفق معدلات متسارعة محققًا نتائج إيجابية تم رصدها وفقًا لعملية المتابعة والتقييم التي تتم للمتدربين، مشيرة إلي أن توفير البرامج التدريبية يسير بنظم أكثر دقة وفقًا للاحتياجات التدريبية للعاملين.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن البرنامج الحالي يستهدف تدريب حوالي 50 متدربًا علي عدد من المحاور المهمة والتي تتضمن التعريف بمفهوم التخطيط الاستراتيجي ومعرفة خطوات التخطيط الناجح، إلي جانب استراتيجية تحديد الأهداف وطرق التحليل المختلفة كالتحليل بطريقة SWOT فضلًا عن خطوات عملية التخطيط ووضع وتحديد الأهداف بطريقة SMART.

وتابعت شريف أن البرنامج التدريبي جاء شاملًا لعدد من المحاور الأخري والتي ضمت رسم وإعداد خطة زمنية وعملية للمستقبل والتغلب على عقبات التخطيط، فضلًا عن تقييم الأهداف الأستراتيجية ومتابعة الأداء.

وأضافت شريف أن الهدف من البرنامج تمثل كذلك في تعريف المشاركين بمفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهميته في صنع النجاح ومهارات إعداد الخطة الاستراتيجية وتقييم الأهداف الاستراتيجية ومتابعة الأداء.
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