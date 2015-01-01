الثلاثاء 30 يوليه 2019 الموافق 27 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

دورة سينسيناتي: إحتمال مشاركة موراي في الفردي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:09 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
أقر لاعب كرة المضرب البريطاني أندي موراي الاثنين انه يقترب من معاودة اللعب مجددا في مباريات الفردي، على ان يكون السيناريو الافضل المشاركة في دورة سينسيناتي الاميركية التي تنطلق بعد اسبوعين.

وافاد موراي (32 عاما) على هامش دورة واشنطن التي يخوض منافساتها في الزوجي الى جانب شقيقه جايمي الذي أحرز معه لقب كأس ديفيس 2015 "سألعب مباريات الفردي عندما اشعر باني ساكون جاهزا. سأتدرب للفردي وساتابع اللعب في الزوجي، وسارى ماذا سيحصل كل اسبوع. ساسير على هذا الطريق حتى اشعر بأني جاهز".

وتابع الفائز بثلاثة القاب كبرى في دورات الغراند سلام "السيناريو الافضل سيكون سينسيناتي. في حال لم اشارك، اذا سيتوجب عليّ الانتظار لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة. لا ارغب في ان العب مباراتي الاولى في الفردي مع تحديد الفائز من خمس مجموعات".

ولم يخض اللاعب الاسكتلندي سوى مباريات الزوجي منذ تعافيه من عملية جراحية في الورك في كانون الثاني/ يناير الماضي، ففاز بعد عودته الى الملاعب في يونيو الماضي بلقب الزوجي في دورة كوينز إلى جانب الاسباني فيليسيانو لوبيز. ولم يكن النجاح حليف موراي في دورة ايستبورن، لكنه بلغ الدور الثالث لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، في منافسات زوجي المختلط الى جانب الاميركية سيرينا وليامس.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

بالأرقام.. شركات المحمول تفقد 6.6 مليون مشترك خلال عام

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

منذ يوم

كهربا يسخر من تصريحات رئيس الزمالك

منذ يوم

"الزراعة" تكشف حقيقة انتشار البطيخ المُسمم فى الأسواق

ads

الصور

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

ads

الأكثر قراءة

فلكيًا.. عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

فاروق جعفر يرد على تصريحات رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

تعرف على الشروط.. وظائف جديدة بمدارس النيل

ستوديو

ترشيح ياسمين صبري ضمن بطلات مسلسل "الهيبة 4"

طارق الشيخ لـ "ستوديو": صوتي لهاني شاكر في انتخابات الموسيقيين (فيديو)

وصول المطربة نادية مصطفى لانتخابات نقابة الموسيقيين

سفير الشباب الإفريقي: مصر تتميز بالاندماج نشعر كأننا في بلدنا (فيديو)

ads

رياضة

مشادة كلامية بين كلوب ونجم ليفربول

أول تعليق من إدريسا جاى على انضمامه لباريس

ميراندا يفرض نفسه على مختلف الدوريات

اهتمام رباعي بلاعب أتلتيكو مدريد

الرئيس نيوز

"الرئيس ينصت للشباب".. خبراء وسياسيون يكشفون حصاد 6 مؤتمرات

التخطيط: ضخ 25 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل

30 ألف طن سنوياً صادرات الرمان إلى الخليج وأوروبا

خاص| الحكومة تتعاقد مع "ميكروسوفت" للحصول على جهاز "كشف المتهربين ضريبياً"

منوعات

"الحنطور" يختفى من شوارع روما

خبراء يحذرون من ظاهرة الاحتباس الحراري

آثار مدمرة للتغيرات المناخية

بريطانيا تسجل اليوم الأكثر حرارة في تاريخها

كشكول

الخميس.. فتح باب التقديم للمدن للجامعية بكلية القرآن الكريم

فتح باب التقدم للمُعلمين الراغبين في العمل بمدارس المتفوقين

محافظ الوادي الجديد يعلن البدء في إنشاء المدرسة المصرية اليابانية

حجازي: نحن نعمل على إعداد جيل متميز من القادة

إسلام سياسي

فضيحة التسريبات تشعل الحرب الكلامية بين الإخوان وأمير بسام

حرب شرسة بين وجدي غنيم ونائب مرشد إخوان تونس بسبب السبسي

أزهريون: الاستخفاف بالأحكام الشرعية تلاعب بالأمن الفكري

"صاحب تسريبات فساد الجماعة" يصدر بيانًا ناريًا يفضح قادة التنظيم

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
جونسون وترامب.. وجهان لعالم جديد
مؤمن المحمدي
صالحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
لواء. محسن الفحام
الشباب ومواجهة الإرهاب
المزيد

الثقافة

"ليلة العامية" أمسية شعرية فنية بأتيليه القاهرة اليوم

اليوم.. ورشة عمل فى الفن الإسلامى بمركز درب 1718

"غصون أماليد".. مجموعة قصصية تبرز المعاناة النسوية

تعرف على عروض برنامج "أيام سيما دِكّة" اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك