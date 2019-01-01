بنفيكا يحقق فوزه الثالث فى 3 مباريات بكأس الأبطال الدولية

هز عادل تاعرابت الشباك ليمنح بنفيكا الفوز 1-صفر على ميلانو وإنهاء كأس الأبطال الدولية لكرة القدم بسجل مثالي في ثلاث مباريات اليوم الأحد.



وسيطر ميلانو على الشوط الأول دون فائدة بعد إهدار كشيشتوف بيونتك أفضل فرصة لافتتاح التسجيل.



وفرض بنفيكا سيطرته بعد استئناف اللعب وأتى الأمر ثماره عندما وصلت كرة بعد ركلة ركنية إلى تاعرابت الذي سددها لتغير اتجاهها إلى داخل مرمى بيبي رينا.



وضغط ميلانو من أجل إدراك التعادل لكنه فشل لينهي جولته في الولايات المتحدة بهزيمتين في مباراتين.