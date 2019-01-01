طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي ووليد سليمان

كشف الجهاز الطبي للأهلي عن تفاصيل إصابة الثنائي رمضان صبحي ووليد سليمان، عقب لقاء القمة ضد الزمالك الذي فاز به الأهلي بهدف في الجولة الأخيرة للدوري.



وقال طبيب الفريق في تصريحات صحفية إن رمضان صبحي اشتكى من الإصابة بكدمة في وجه القدم عقب لقاء الزمالك، موضحًا أن وليد سليمان يشكو من إجهاد في العضلة الخلفية.



ومنح الجهاز الفني لاعبيه راحة 4 أيام عقب الفوز على الزمالك، على أن يبدأ بعدها الإعداد لمباراة "اطلع بره" بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا أحد أيام 9 و10 و11 أغسطس المقبل.



وأكد محمد يوسف المدرب العام للأهلي، أن مباراة الزمالك كانت ختاما رائعا للموسم الحالي، خاصة أن الفريق توج مجهوده بالفوز على المنافس التقليدي.