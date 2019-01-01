عقوبة ثنائي ألفا روميو تؤمن صدارة هاميلتون

مدد لويس هاميلتون صدارته لبطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات إلى 41 نقطة، بعد قرار مراقبي جائزة ألمانيا الكبرى، بمعاقبة ثنائي ألفا روميو كيمي، رايكونن وأنطونيو جيوفيناتزي.



ويعني القرار، الذي قفز بهاميلتون إلى المركز التاسع والبولندي روبرت كوبيتسا إلى المركز العاشر، حصول فريق وليامز المتعثر على أول نقطة له هذا الموسم.



وأنهى هاميلتون السباق في المركز 11، فيما كان رايكونن وجيوفيناتزي في المركزين السابع والثامن على الترتيب.



لكن المراقبين عاقبوا سائقي ألفا روميو، بإضافة 30 ثانية لزمن كل منهما ليتراجعا إلى المركزين 12 و13 على الترتيب.