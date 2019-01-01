عماد السيد يعتذر لجماهير الزمالك

توجه عماد السيد حارس مرمى فريق الزمالك بالاعتذار لجماهير الزمالك بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة الأهلي في الجولة الأخيرة للدوري وتسبب في خسارة فريقه للقاء القمة.

وقال اللاعب في تصريحات بعد المباراة: "أعتذر لجماهير الزمالك عن الخطأ في وعلاقتي انتهت بالزمالك وأنا في صفوف الاتحاد السكندري".

وأضاف اللاعب: "إدارة الزمالك لم تحترمني بعدما قاموا بإرسال الإستغناء الخاص بي للاتحاد السكندري منذ 15 يومًا"، متسائلا كيف يتم إرسال الاستغناء وأنا على ذمة الزمالك وهناك مباريات قوية لم تنته في بطولة الدوري؟