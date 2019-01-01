الزمالك يغيّر "الأبيض" أمام الأهلي فى مباراة اليوم

استقر الجهاز الفني للزمالك على تغيير لون الشورت والشراب خلال مباراة القمة 118 المرتقبة اليوم أمام الأهلي على ملعب برج العرب.



جاء هذا بسبب ارتداء الأهلي زيه التقليدى التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض.



ويفاضل حاليا الجهاز الفنى بين اللعب بالشورت الأسود والشراب الأسود أو اللعب بالشورت الأزرق والشراب الأزرق فى لقاء اليوم.



واختتم الزمالك تدريباته بالأمس على ملعب برج العرب استعدادا للقاء، قبل أن يلقى خالد جلال محاضرة فنية بعد التدريب الأخير، شرح خلالها طريقة اللعب ونقاط القوة والضعف بالفريق الأحمر لاستغلالها فى اللقاء، وحذر المدير الفنى اللاعبين من قوة هجوم الفريق المنافس، وطالب لاعبى الوسط والدفاع بفرض رقابة لصيقة على مفاتيح اللعب بالأهلي، وعدم منحهم مساحات للهجوم.



ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى ملعب برج العرب في السادسة مساء، اليوم، استعدادا لخوض المباراة التي ستنطلق في الثامنة مساءً.