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مصر

رئيس المقاولون العرب: سد روفيجي حلم تنزاني قديم يشبه "السد العالي"

السبت 27/يوليه/2019 - 09:02 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن سد روفيجي يمثل لشعب تنزانيا حلمًا كبيرًا، يشبه مشروع السد العالي الذي نفذته مصر.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن التحالف المصري "المقاولون العرب والسويدي إلكتريك" حصل على حق تنفيذ السد، منوها إلى أنه يتم تنفيذ هذ المشروع في تنزانيا  بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستكمل أن وضع حجر الأساس لهذا المشروع في تنزانيا كان احتفالا شعبيا غير عادي، شهده كل المسؤولين على مختلف المستويات.   

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