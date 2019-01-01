تعرف على اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء الجديد

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارا بتعيين اللواء محمد محمد محمود أحمد خريصة – مدير أمن جنوب سيناء (ندب)، وذلك ضمن حركة التنقلات العام لمساعدي الوزير، للعام الحالي 2019.



يذكر أن اللواء محمد محمد محمود أحمد خريصة قد تولى هذا المنصب خلفا للواء أحمد عقيل.



وتقلد "خريصة" مناصب عدة، منها مدير مباحث البحيرة، ثم انتقل إلى جنوب سيناء ليتولى مدير المباحث وشغل المنصب عامين، ثم عاد مرة أخرى إلى البحيرة مديرًا للمباحث، ثم شغل منصب حكمدار السويس عامين، وانتقل إلى جنوب سيناء خلال الحركة الأخيرة وعمل حكمدار فترة تزيد عن عام، ثم مديرًا لأمن جنوب سيناء.



وأعلنت وزارة الداخلية منذ قليل في بيان لها حركة التنقلات العامة والتي اعتمدها وزير الداخلية، منذ قليل، في إطار تطوير العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.