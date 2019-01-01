آندي موراي يشترك مع شقيقه في بطولة "سيتي أوبن"

أعلن لاعب التنس البريطاني أندي موراي، بطل العالم ثلاث مرات في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، أنه سيلعب إلى جانب شقيقه جيمي في منافسات الزوجي في بطولة "سيتي أوبن" في واشنطن، حيث يعود إلى المنافسات بعد خضوعه لعملية جراحة.



وقال آندي موراي عبر منصته في مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا متحمس للغاية لأن أكون معه في الملعب وأن نعود معًا إلى واشنطن"، متابعًا: "سيكون وقتًا ممتعًا، آمل أن أمضي صيفًا جيدًا في الولايات المتحدة، وأن أستمر في التقدم على المستوى البدني، وآمل أن أعود إلى منافسات الفردي قريبًا".



وخضع مواري لعملية جراحية في يناير الماضي، لكنه عاد تدريجيًا إلى الملاعب عبر منافسات الزوجي، حيث فاز بلقب بطولة كوينز مع الإسباني فيليسيانو لوبيز، لكنه لم يتقدم في منافسات الزوجي المختلط.



ويعود جيمي موراي إلى واشنطن مجددًا، بعد فوزه بمنافسات الزوجي العام الماضي، مع البرازيلي برونو سواريس.