خطوات وإجراءات التقديم لكلية الشرطة عبر موقعها الإلكترونى
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 02:23 ص
قامت وزارة الداخلية بتفعيل موقع تلقي طلبات الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها الراغبين في التقديم إلكترونيًا للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2019 - 2020.
وكانت أكاديمية الشرطة أعلنت فتح باب القبول والتقديم، بدءًا من اليوم الأربعاء، الموافق 24 يوليو، وغلق باب التقديم بكلية الشرطة يوم 15 أغسطس المقبل.
وتتلقى وزارة الداخلية طلبات المتقدمين سواء من خلال أكاديمية الشرطة أو عن طريق التقدم للالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.
وعلى الطلاب متابعة نتائج الاختبارات المختلفة على ذات الموقع، على أن يلتزم الطالب بضرورة إحضار 4 صور وشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي وشهادة الثانوية العامة أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل.
وعند تمام التسجيل بنجاح يظهر للطالب رقم لجنته والرقم السري الذي سيتعامل من خلاله مع موقع الأكاديمية وذلك لمعرفة مواعيد أداء اختبارات التقديم في كلية الشرطة، ثم يختار الطالب يوما من بين 3 أيام تعرض عليه لأداء اختبار القدرات، ثم يقوم بطباعة نموذج الإقرارات، وآخر للقدرات، لتوقيعهما منه ومن ولي الأمر وتسليمهما للكلية عند حضوره لاختبار القدرات.
للاطلاع على خطوات وإجراءات التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني اضغط هنا
وكانت أكاديمية الشرطة أعلنت فتح باب القبول والتقديم، بدءًا من اليوم الأربعاء، الموافق 24 يوليو، وغلق باب التقديم بكلية الشرطة يوم 15 أغسطس المقبل.
وتتلقى وزارة الداخلية طلبات المتقدمين سواء من خلال أكاديمية الشرطة أو عن طريق التقدم للالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.
وعلى الطلاب متابعة نتائج الاختبارات المختلفة على ذات الموقع، على أن يلتزم الطالب بضرورة إحضار 4 صور وشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي وشهادة الثانوية العامة أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل.
وعند تمام التسجيل بنجاح يظهر للطالب رقم لجنته والرقم السري الذي سيتعامل من خلاله مع موقع الأكاديمية وذلك لمعرفة مواعيد أداء اختبارات التقديم في كلية الشرطة، ثم يختار الطالب يوما من بين 3 أيام تعرض عليه لأداء اختبار القدرات، ثم يقوم بطباعة نموذج الإقرارات، وآخر للقدرات، لتوقيعهما منه ومن ولي الأمر وتسليمهما للكلية عند حضوره لاختبار القدرات.
للاطلاع على خطوات وإجراءات التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني اضغط هنا