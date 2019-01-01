"الحرية" يؤكد أهمية دور جيش مصر على مر التاريخ

نظم حزب الحرية المصري، أمانة مصر الجديدة، برعاية الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، والنائب أحمد مهنى الأمين العام للحزب، ندوة تثقيفية بحضور عدد من قيادات الحزب بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو.



جاء هذا بحضور اللواء نور درويش، الأمين محمد العزازي، أمانة مصر الجديدة، ومسؤولي الشباب والمرأة والعمل الجماهيري والمهنيين، كما حضر من الأمانة المركزية، النائب طلعت القواس نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد بيومي الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، وماجد طلعتأامين التدريب والتثقيف، واللواء يحيى وهدان أمين القاهرة.



كما أكد الحزب في ندوته على دور جيش مصر الوطنى على مر التاريخ، وما قام به من دفاع عن مصر وشعبها، وما قدمه ولازال يقدمه من تضحيات وشهداء يروون الأرض بدمائهم دفاعا عن تراب الوطن.



وبعث الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، برقية شكر وعرفان للقائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على وقوف جميع قيادات الحزب خلفه مؤيدين قيادته السياسية الواعية.