الشيوخ الأمريكي يوافق على دعم ضحايا هجمات سبتمبر بـ10 مليارات دولار

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يضمن استمرار أموال الصندوق الخاص بالتعويضات لعمال الإغاثة المتضررين من جراء هجمات 11 سبتمبر 2001.



وأشارت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إلى أن تصديق مجلس الشيوخ جاء اليوم بعد أسابيع من المعارك المحتدة بين أعضاء المجلس لإقرار المشروع.



وصادق مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة 13 يوليو الجاري بأغلبية ساحقة على مشروع القانون الذي يضمن استمرار أموال الصندوق الخاص بالتعويضات لعمال الإغاثة المتضررين من جراء هجمات 11 سبتمبر، ثم تم تحويله لمجلس الشيوخ للتصديق عليه.



وأيد 402 نائب في مجلس النواب، مشروع القانون مقابل 12 صوتًا ضده، حيث تعهد رئيس الأغلبية الجمهورية، ميتش ماكونيل، بطرحه على التصويت قبل إجازة الكونجرس في شهر أغسطس، وهو ما حدث اليوم.



وأقر النواب والشيوخ مشروع القانون بعد شهر من انتقادات للإعلامي جون ستيوارت لهم متهما إياهم بعدم احترام رجال الإغاثة الذين استجابوا فورًا لكارثة سبتمبر، ما أدى إلى إصابتهم بأمراض تنفسية وغيرها من المشاكل الصحية.



وجاء مشروع القرار الجديد بعد نفاد أموال الصندوق الذي أقيم في عام 2001 بمبلغ 7.4 مليارات دولار، ما أدى إلى خفض التعويضات لبعض المتضررين بما يصل إلى 70% في الآونة الأخيرة، فيما يقضي مشروع القانون الجديد بتخصيص نحو 10.2 مليارات دولار إضافي في غضون السنوات الـ10 المقبلة للمتضررين من هجوم 11 سبتمبر.