الثلاثاء 23 يوليه 2019 الموافق 20 ذو القعدة 1440
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رياضة

نيوكاسل يتمم تعاقده مع البرازيلي جولينتون

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:43 م
البرازيلي جولينتون
البرازيلي جولينتون
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قال نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إنه تعاقد مع المهاجم البرازيلي جولينتون من هوفنهايم الألماني في صفقة قياسية لمدة 6 سنوات.

ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرتها بنحو 40 مليون جنيه إسترليني (49.76 مليون دولار).

اللاعب البالغ من العمر 22 عاما هو أول صفقة يبرمها نيوكاسل في فترة الانتقالات الحالية، والأولى كذلك تحت قيادة المدرب الجديد ستيف بروس الذي حل بدلا من رفاييل بينيتيز هذا الشهر.

وغادر الإسباني بينيتيز النادي بعد انتهاء تعاقده في نهاية يونيو الماضي منتقدا مجلس الإدارة، قبل أن يتعاقد مع نادي داليان يفانج الصيني.

ونقل موقع نيوكاسل عن جولينتون قوله: "أعلم أن النادي استثمر مبلغا ضخما للتعاقد معي. يحملني هذا مسؤولية كبيرة. أرغب في رد الجميل في الملعب".

وكانت أكبر صفقة سابقة لنيوكاسل حين دفع 20 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع صانع اللعب ميجيل ألميرون من باراجواي قادما من أتلانتا الأمريكي في يناير.

وسيرتدي جولينتون القميص رقم 9 الذي ارتداه مهاجمون بارزون في تاريخ النادي مثل آلان شيرار هداف الفريق على مر العصور. وأصبح هذا الرقم شاغرا مؤخرا برحيل الفنزويلي سولومون روندون.

وانتقل جولينتون إلى الدوري الألماني من ريسيفي في يونيو 2015، وانضم بعدها إلى رابيد فيينا على سبيل الإعارة لعامين وسجل 21 هدفا في 79 مباراة.

وعاد ليساعد هوفنهايم على احتلال المركز التاسع في الدوري الموسم الماضي مسجلا 11 هدفا في 35 مباراة.

وقال بروس: "هذا اللاعب ينتظره مستقبل رائع. إنه لاعب واعد جدا ونحن سعداء بانضمامه".

وتابع: "يملك كل القدرات التي يحتاجها أي لاعب في كرة القدم الحديثة. فهو قوي وسريع وصغير في السن وكلها عوامل في صالحه".

وأردف: "أتوقع أن يكون معشوقا للجماهير هنا. فهو لاعب مهاري ومتواضع ويملك كل الامكانات التي يحتاجها أي مهاجم بارز".

ويستهل نيوكاسل، الذي احتل المركز 13 الموسم الماضي، مشواره في الدوري الممتاز في الموسم الجديد بمباراة على أرضه أمام آرسنال في 11 أغسطس.
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