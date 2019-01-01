قائمة الأهلي أمام المقاولون العرب في مباراة حسم الدرع

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، قائمة المارد الأحمر، التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب، غدًا الأربعاء، ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب.



وأصبح الأهلي على بعد نقطتين فقط من حسم لقب الدوري، بعدما اعتلى الصدارة برصيد 74 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثالث برصيد 69 نقطة.



وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حسام عاشور وأحمد فتحي ومحمد نجيب وعمرو السولية، وهشام محمد ورامي ربيعة، ورمضان صبحي ومحمد هاني وباسم علي، وعلي معلول وجونيور أجايي وحسين الشحات وحمدي فتحي وصالح جمعة وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان، ووليد أزارو وجيرالدو وناصر ماهر ومروان محسن وأحمد طارق، وياسر إبراهيم.