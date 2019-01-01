فوربس: ريال مدريد يتصدر الأندية الأعلى قيمة في 2019

أعلنت شبكة فوربس عن قائمتها للأندية الخمسين الأعلى قيمة خلال عام 2019، والتي تضمنت 8 أندية شهيرة لكرة القدم، وهي ريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر يونايتد، وبايرين ميونخ، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وأرسنال، وليفربول.



وتصدر نادي ريال مدريد الإسباني الأندية الشهيرة من حيث القيمة السوقية خلال العام الجاري، محتلا المركز الثالث في قائمة فوربس بقيمة 4.24 مليار دولار بنسبة زيادة 4% عن العام الماضي، وبربح نشاط 112 مليون دولار، والذي يملكه أعضاء النادي.



ويأتي خلفه وفي المركز الرابع بالقائمة نادي برشلونة الإسباني بقيمة سوقية 4.02 مليار دولار بنسبة تراجع 1% عن العام الماضي، وبخسارة للنشاط 37 مليون دولار، ويملكه أعضاء النادي.



وفي المركز السادس بقائمة فوربس جاء نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي بقيمة سوقية 3.81 مليار دولار بنسبة تراجع 8% عن العام الماضي، وبربح نشاط 238 مليون دولار، ويملكه عائلة جليزر الأمريكية.



واحتل "نادي بايرن" ميونيخ الألماني المركز السابع عشر بقائمة فوربس بقيمة سوقية 3.02 مليار دولار بنسبة تراجع 1% عن العام الماضي، وبربح نشاط 129 مليون دولار، ويملكه أعضاء النادي.



وفي المركز الخامس والعشرين بقائمة فوربس جاء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيمة سوقية 2.69 مليار دولار بنسبة زيادة 9% عن العام الماضي، وبربح نشاط 168 مليون دولار، ويملكه الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.



وجاء نادي تشيلسي الإنجليزي في المركز الثاني والثلاثين بقيمة سوقية 2.58 مليار دولار بنسبة زيادة 25% عن العام الماضي، وبربح نشاط 127 مليون دولار، ويملكه الروسي رومان أبراموفيتش.



واحتل نادي أرسنال الإنجليزي المركز الثاني والأربعين بقيمة سوقية 2.27 مليار دولار بنسبة زيادة 1% عن العام الماضي، وبربح نشاط 102 مليون دولار، ويملكه الأمريكي ستان كروينكي.



وفي المركز الخامس والأربعين جاء نادي ليفربول بقيمة سوقية 2.18 مليار دولار بنسبة زيادة 12% عن العام الماضي، وبربح نشاط 128 مليون دولار، ويملكه الأمريكيان جون هنري، وتوم ويرنر.



وجاء في صدارة قائمة فوربس للأندية الأكثر قيمة نادي كرة القدم الأمريكية "دالاس كاوبويز" بقيمة 5 مليارات دولار بنسبة زيادة 4% عن العام الماضي، وبربح نشاط 365 مليون دولار.



وفي المركز الثاني بالقائمة نادي البيسبول "نيويورك يانكيز" بقيمة 4.6 مليار دولار بنسبة زيادة 15% عن العام الماضي، وبربح نشاط 30 مليون دولار.



