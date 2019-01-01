ريبيري يوجه رسالة شكر إلى مصر

وجّه الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ الألماني السابق، رسالة شكر إلى الشعب المصري بعدما تواجد خلال المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية بين الجزائر والسنغال.

وقال ريبيري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء: "أشكر شعب مصر على الترحيب الرائع والحار، لقد كان وقتا رائعا".

وأضاف: "أنا فعلا أقدر زيارتي للمتحف القبطي بالقاهرة مع عائلتي، وأن أحظى بفرصة زيارة واحدة من عجائب الدنيا السبع، هرم خوفو، لقد كانت رحلة لا تُنسى، وأراكم في وقت قريب".

يشار إلى أن ريبيري تواجد في مدرجات استاد القاهرة لمشاهدة المباراة النهائية بين الجزائر والسنغال، والتي حسمها منتخب محاربي الصحراء بهدف نظيف وتوج باللقب.